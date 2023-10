Addio al 79enne agente di commercio Dante Mino Daolio a Luzzara

Si sono svolti ieri i funerali di Dante Mino Daolio, 79 anni. Abitava a Luzzara e a lungo era stato agente di commercio, rappresentante di arredamenti per conto di alcune importanti imprese italiane. Si occupava della zona emiliana. Era molto conosciuto e stimato. La figlia Stefania lo ricorda per "generosità e per una intramontabile voglia di vivere". È stato vinto da una malattia. Ieri l’addio alla chiesa parrocchiale di Luzzara.