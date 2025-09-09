Addio al 92enne Sergio Negri: "Molto più di un uomo di cultura"

Oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant’Andrea a Gualtieri l’addio a Sergio Negri, il maggiore esperto dell’arte di Antonio Ligabue, deceduto a 92 anni di età.

A ricordarlo anche il sindaco Federico Carnevali, l’assessore alla cultura Eleonora Maestri e il presidente della Fondazione Museo Antonio Ligabue, Marcello Stecco: "Non ci lascia soltanto un uomo di cultura il cui nome è indissolubilmente legato ad uno dei più grandi artisti del ‘900, Antonio Ligabue. Basti pensare al suo catalogo generale delle opere di Ligabue, al riconoscimento di unico espertizzatore dell’autenticità delle sue opere e alle Mostre dedicate all’ artista e da lui curate sull’intero territorio nazionale. Sergio Negri amava il suo territorio, amava Gualtieri mettendo a disposizione la sua grande competenza e le opere di Ligabue di cui disponeva, direttamente e non, per Mostre memorabili ospitate nel Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio. L’ ultima, nel 2015, all’ indomani della costituzione della Fondazione Museo Antonio Ligabue per la cui nascita si era profondamente prodigato. Anche per questa ragione, per testimoniare la gratitudine di Gualtieri, del suo paese, verso questo suo illustre concittadino, il Comune di Gualtieri e la Fondazione Museo Antonio Ligabue dedicheranno la riapertura del Museo Ligabue rinnovato dopo il restauro di Palazzo Bentivoglio e in programma sabato 18 ottobre a Sergio Negri. Comune e Fondazione esprimono alla famiglia sentimenti di profonda partecipazione".