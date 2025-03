Addio al 95enne Angelo Schiatti

Ieri a 95 anni appena compiuti, è morto Angelo Schiatti, detto Angiòl, un personaggio molto conosciuto e davvero amato ad Albinea. Era nato il 13 marzo del 1930 da un’antichissima famiglia albinetana. Socio storico della Proloco aveva collaborato attivamente sin dagli inizi all’allestimento delle prime Sagre del Lambrusco. Da giovane fu garzone del casaro Becchi, in seguito divenne dipendente, fino alla pensione, dei magazzini del formaggio della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia. Abitava con le figlie in un piccolo podere ai piedi della Pieve. Sospinto da una sincera fede non mancava mai ad ogni funzione religiosa.

I funerali si svolgeranno domani, partendo alle ore 14.30 dalla Casa Funeraria Reverberi (via Terezin, 21) per la Pieve di Albinea. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero locale. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte a Fondazione Madonna dell’Uliveto Onlus o a Casa Cervi Luigi.