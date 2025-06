Addio al bar Tazza d’Oro. Presto una nuova gestione

Quello di ieri è stato un giorno particolare per molti commercianti e frequentatori del centro storico guastallese. Dopo un quarto di secolo, infatti, cambia la gestione del celebre bar Tazza d’Oro di largo dei Mille. Lorenza Rinaldini e Annarita Vergnani lasciano il posto a nuovi colleghi. Ieri il locale ha chiuso, con riapertura prevista il 4 luglio. Nei giorni scorsi molti i gesti di affetto rivolti alle ex bariste, in un locale che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Numerosi i messaggi lasciati in saluto.