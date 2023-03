Addio al bel sorriso di Lola Benassi Imprenditrice di successo e mamma

Reggio Emilia, 15 marzo 2023 – Eleonora Benassi era una donna solare e un’imprenditrice di grande intelligenza, una compagna e una madre affettuosa, amante degli animali e orgogliosamente legata alle tradizioni delle nostre terre, che con il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla crescita e al successo dell’azienda di famiglia, apprezzata per marchi alimentari come "Nonna Lea". Così era "Lola", scomparsa lunedì a soli 51 anni dopo aver lottato contro una malattia. La piangono la giovanissima figlia Arianna e il compagno Roberto, la mamma Adriana Giberti ed il papà Luigi, fondatore nel 1985 e presidente dell’impresa in cui da sempre lavoravano anche Eleonora con il fratello Patrick, le sorelle Nicoletta e Alice. Alla famiglia e ai collaboratori sono arrivate le condoglianze del sindaco Alberto Olmi a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità castellese, che ricorda "un’azienda e una famiglia, quella dei Benassi, profondamente legata al territorio e alla comunità con il quartier generale a Orologia e le tante iniziative organizzate a Montecavolo, una su tutte la Sagra dal Scarpasoun il cui ricavato è sempre stato devoluto in beneficenza". Condoglianze sono state espresse anche dai vertici di Unindustria Reggio, a cui è associata la Benassi Srl, e...