Addio al bomber Cacciatori

Vivo cordoglio viene espresso dalla Reggiana per la scomparsa di Marco Cacciatori, 68 anni, con un passato anche nella Reggiana (24 presenze e 5 reti nella stagione 85-86). Cacciatori fu uno dei protagonisti, assieme a Saverio Albi, dell’ultimo blitz dei granata a Parma. Era il 4 maggio ’86 e la Regia di mister Cadè si impose per 2 a 1. Ad aprire le danze fu proprio l’attaccante nativo di Carrara, poi arrivò il raddoppiò di Albi e infine la rete di Signorini che cristallizzò il punteggio finale. Prima dell’esperienza nella nostra città, trascinò la sua Carrarese dalla D alla C a suon di gol (65, miglior marcatore della storia del club) guadagnandosi poi la chiamata del Perugia in A ed entrando a far parte della gloriosa storia degli ‘Invincibili’ di Ilario Castagner.

f.p.