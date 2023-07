Addio al cavaliere del lavoro Luciano Riva

Si è spento ieri mattina all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dopo alcune settimane di ricovero lì, il costruttore reggiano Luciano Riva. Notissimo in città, e che gli amici più intimi chiamavano affettuosamente "Lauro". Aveva 87 anni ed era soprannominato da alcuni il "Patriarca dei Costruttori Reggiani". Iniziò a lavorare ancora molto giovane nell’impresa del padre Diego negli anni ’50, specializzandosi, in particolare, nello sviluppo degli appalti di opere pubbliche. Impresa edile, la Riva Costruzioni, che negli anni 80 ha avuto l’intuizione di trasformarla, mutandone il ‘core business’ verso improntandola i lavori privati e immobiliari, dove fino all’ultimo è stato il presidente e che oggi è portata avanti dal figlio Roberto , erede di questa dinastia di costruttori. In città era conosciuto e apprezzato per la sua serietà, correttezza e competenza . Dedito all’attività di cui era davvero appassionato, è stato nominato Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica nel 1980 e grand’Ufficiale nell 1995. ‘Lauro’ si è sempre impegnato con grande dedizione anche all’interno di Assoindustria dove ha ricoperto diversi incarichi negli organi e nelle società controllate. Riva lascia nel dolore la moglie Carla, i figli Federica e Roberto, i nipoti Riccardo e Pietro e la nuora Alessandra. I funerali di Luciano Riva sono previsti per domani alle 15,30 nella Chiesa di Sant’Anselmo del Buco del Signore, con partenza dalla camera ardente del’Arcispedale (aperta da oggi pomeriggio per le visite) alle 15,15. Dopo la messa, il feretro proseguirà per il cimitero di Borzano.