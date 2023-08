Addio al centenario Domenichini Scappò dalla prigionia dei nazisti

Addio al centenario Giuseppe Domenichini, ex prigioniero della guerra in Russia. Aveva 100 anni. Domenichini aveva gestito per tanti anni un’azienda agricola a conduzione familiare alla Barcaccia, la frazione di San Polo dove viveva. L’ex contadino si è spento all’ospedale di Montecchio.

Aveva raggiunto il secolo di vita lo scorso ottobre ed era stata organizzata una festa alla presenza di un centinaio di persone nella sala polivalente di Barcaccia con i sindaci di San Polo e Bibbiano. Giuseppe Domenichini, Fino per gli amici, aveva raccontato un importante episodio della sua lunga vita.

Durante la seconda guerra mondiale, prestando servizio fra Serbia e Russia, visse come soldato la tragica sorte dell’esercito italiano in rotta, fu catturato dai tedeschi e fatto prigioniero, ma riuscì poi a scappare e a salvarsi.

I funerali si svolgeranno domani partendo alle 9 dalle camere ardenti del Franchini per la chiesa della Barcaccia. Al termine della messa la salma sarà accompagnata nel cimitero di San Polo. Stasera alle 21 recitato del rosario in chiesa alla Barcaccia. Lascia i figli Claudio con Mirella, Marco con Annalisa, i nipoti Luca, Andrea, Linda, pronipoti e altri parenti. La famiglia chiede non fiori, ma offerte al centro diurno L’abbraccio di Bibbiano.

Matteo Barca