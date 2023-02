Addio al cinema Cristallo "Ho bussato tante porte Nessuno lo ha salvato Sarà una grande perdita"

di Stella Bonfrisco

Ha lavorato per dodici anni al cinema Cristallo, da quando la sala riaprì, nel 2010, al termine dei lavori di ristrutturazione. Erika Matrone – 36 anni tra una manciata di giorni, ingegnere ambientale – è stata responsabile di sala, ma di fatto impegnata in tutte le attività del cinema, dalla biglietteria all’organizzazione di rassegne. "Al bisogno mi sono occupata anche delle pulizie. Ho amato molto questo lavoro, che ha impegnato un terzo della mia vita – confida Erika –. Un lavoro che mi ha dato tanto e che mi ha insegnato moltissimo, soprattutto grazie a Luigi Lagrasta: presidente all’Associazione Cattolica Esercenti Cinema dell’Emilia-Romagna, che aveva la gestione del Cristallo. Il suo cuore ha smesso di battere il 22 gennaio 2022 e credo che la sua scomparsa abbia segnato definitivamente la chiusura del cinema".

Erika, lei pensa davvero che sia stata la scomparsa di Lagrasta a decidere la chiusura del Cristallo?

"Luigi Lagrasta era un dirigente della Barilla con una grande passione per il cinema. Andato in pensione si è dedicato totalmente a questo suo interesse. Attraverso l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema dell’Emilia-Romagna si è occupato della gestione di diverse sale, tra cui il Cristallo, che seguiva con una dedizione unica. Da lui ho imparato tantissimo, ho appreso le strategie aziendali che potevano applicarsi anche al settore della distribuzione cinematografica. Avevo iniziato questo lavoro per essere un po’ più autonoma, facevo l’università, invece poi ho scelto di rimanere perché soddisfatta del mio operato. Sì, credo proprio che la morte di Lagrasta sia stata anche quella del cinema, perché nessuno si è poi sentito di portare avanti l’attività all’interno dell’associazione. La crisi è del cinema, non del Cristallo. Lagrasta avrebbe continuato il suo lavoro riuscendo a mantenere l’apertura nonostante il periodo non favorevole".

Lei ha comunque cercato in qualche modo di evitare la chiusura del cinema?

"Ho bussato a diverse porte, ma non ho avuto risposta. Senza nessuna intenzione di far polemica, alla fine ho rispettato la volontà dei frati di chiudere perché non più in grado di portare avanti questa attività".

Che cosa perde la città con la chiusura del Cristallo?

"Tanto. Perché in un momento in cui l’aspetto relazionale della comunità è messo fortemente in discussione, minato anche dalla pandemia, togliere un punto di aggregazione e confronto è una grande perdita. Il Cristallo ha dato voce a tante associazioni locali, a innumerevoli iniziative del territorio. Abbiamo ospitato festival, incontri, percorsi di formazione, rassegne, oltre alle prime visioni del fine settimane. Certo, Reggio Emilia perde molto".

Che cosa pensa il pubblico?

"Sono davvero tantissime le mail che sto ricevendo. In tutte chi scrive ci ringrazia del lavoro che con amore abbiamo svolto in questi anni e ci dice che la notizia è stata percepita come un lutto. Non mi aspettavo una reazione così massiccia e piena d’affetto, che mi lascia un sapore dolce-amaro".

Che ne sarà ora della sala di via Ferrari Bonini?

"Sarà utilizzata dai frati Cappuccini per le loro iniziative".