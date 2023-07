Addio al cineoperatore Bersellini a Gualtieri: le immagini di piazza Fontana

Aveva lavorato nel mondo dell’informazione, dell’immagine, della tv, del cinema. Tra i suoi impegni, anche quello di operatore per le riprese esterne della trasmissione "Portobello" di Enzo Tortora. A 95 anni, ieri sera in ospedale a Guastalla, è deceduto Aldo Bersellini. Originario di Brescello, abitava in centro a Gualtieri. Dalle prime esperienze come operatore nei cinegiornali, era passato ai Tg della Rai. Sue le prime immagini, trasmesse negli anni, della strage di piazza Fontana a Milano. Si era poi dedicato alla cinematografia, realizzando documentari per la tv, la storia della Mille Miglia, del motociclismo... Aveva viaggiato nel mondo. Il giorno dell’attentato alle Torri Gemelle in America, era in viaggio in aereo diretto proprio negli Usa. Visse in presa diretta il clima dell’emergenza terrorismo nel settembre 2001. Da tempo faceva parte della Confraternita della Zucca di Reggiolo. Lascia i figli Giulio (già titolare delle Cantine Bersellini e da tempo attore che impersona il sindaco Peppone a Brescello), Ernestina ed altri parenti. I funerali dovrebbero svolgersi domani, nella chiesa di Gualtieri.