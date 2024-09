Addio al cuoco Willy Zanetti: questa mattina i funerali alla chiesa di San Prospero

È mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 78 anni Willy Zanetti di Carpineti, ne danno il triste annuncio la moglie Rita, i figli Matteo e Roberto con Monica, i cognati, i nipoti e i parenti tutti. Ieri sera è stato recitato un rosario di suffragio all’obitorio dell’ospedale di Castelnovo Monti, questa mattina avranno luogo i funerali con partenza alle 9 dalla camera ardente allestita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per la chiesa di San Prospero di Carpineti dove alle 9.30 sarà officiata la messa. Poi il feretro di Willy Zanetti proseguirà per la successiva cremazione. Particolari ringraziamenti dei familiari al personale medico e infermieristico del Reparto lunga degenza dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per le premurose cure prestate al caro Willy, un grazie anche a tutti coloro che parteciperanno alle esequie. Per volontà della famiglia, niente fiori ma eventuali donazioni alla Croce Rossa di Carpineti. Willy Zanetti, persona molto conosciuta e stimata non solo a Carpineti ma anche in altri luoghi e nella città di Reggio Emilia nell’ambito della ristorazione dove ha lavorato, prima come cameriere e poi come cuoco, sempre molto apprezzato nella sua professione. Solo negli ultimi anni ha cominciato a non stare bene di salute e gli ultimi 15 giorni li ha trascorsi all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti dove è deceduto.

s. b.