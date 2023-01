Addio al cuore granata di Gianfranco Morini

di Antonio Lecci

Con Gianfranco Morini se ne va uno degli imprenditori di maggior spicco della realtà reggiana ed emiliana ed ex presidente della Reggiana. Un uomo, il commendatore Morini, che per decenni era stato tra gli artefici dello sviluppo economico di Reggiolo, paese della Bassa che lo aveva "adottato" quando, ancora giovane, era arrivato dal Parmense per lavorare come impiegato nella azienda di maglieria che era stata fondata da Primo Magnani.

Gianfranco Morini è deceduto nella sua abitazione di via Matteotti, in centro a Reggiolo. Era nato 84 anni fa a Traversetolo, nel Parmense. Il primo suo impiego professionale era stato in una azienda alimentare a Parma, poi in una società del settore della Ceramica. Fino al suo arrivo a Reggiolo, al Maglificio Magnani.

Proprio da questa esperienza, approfondendo le conoscenze nel settore, con la moglie Margherita aveva deciso di avviare un’attività in proprio, la Moritz Maglieria con sede a Reggiolo.

Con Giuseppe Ciscato, suo collega alla Magnani, entrò nel 1975 nella società Milar, che due anni dopo sarebbe diventata di loro proprietà. Nasceva il gruppo Finmoda, una holding capace di riunire diverse società del settore.

Morini curava il settore commerciale, Ciscato la produzione e l’aspetto finanziario.

Gli affari andavano bene, con Morini e Ciscato a guidare un vero e proprio "impero" della maglieria.

Nell’imprenditore reggiolese non era mai mancata la passione per lo sport, evidenziata negli oltre vent’anni al Reggiolo Calcio, ai tempi d’oro della società, portata a livelli fino a quel momento impensabili. E poi la sua amicizia con il compaesano Carlo Ancelotti, più volte incrociato nella sua carriera dirigenziale sportiva, anche in seno alla Reggiana calcio. Della squadra granata, Morini fu presidente nella stagione 1993-1994, il primo campionato di Serie A con allenatore Pippo Marchioro.

Era nota pure la sua passione per la caccia, che lo aveva portato più volte anche all’estero, in compagnia degli amici. Tra loro anche l’ex calciatore Roberto Baggio.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa a Reggiolo. Anche la locale amministrazione comunale ha voluto esprimere cordoglio. "Gianfranco Morini – dichiara il vicesindaco Franco Albinelli – ha avuto un ruolo importante nella nostra comunità, artefice di uno sviluppo economico che ha dato lavoro a tante famiglie. E’ stato al fianco del nostro paese, in particolare nel calcio locale, a cui ha dato davvero tanto".

Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali, affidati all’agenzia Melli, si svolgono domani, lunedì 16 gennaio, partendo alle 13,55 dall’abitazione di via Matteotti per la chiesa parrocchiale e il cimitero del paese. Si dispensa dalle visite a domicilio. In lutto la moglie Margherita, i figli Paolo, Alessia, Ugo, Nicola ed Elena, la sorella Gianfranca, i nipoti e altri parenti.