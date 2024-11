Addio al direttore Ivo Mandurino. Questa mattina l’ultimo saluto

Vasto cordoglio a Guastalla e nella Bassa per la scomparsa di Ivo Mandurino (foto), 91 anni, conosciuto per essere stato a lungo direttore commerciale di aziende del settore meccanico, in particolare alla Ferrari di Luzzara, dove era rimasto per una ventina d’anni. Per un certo periodo era stato pure dirigente per la nota società giapponese Kubota. Ivo Mandurino di recente era stato assistito in una casa protetta a Suzzara di Mantova. Il decesso all’ospedale della cittadina lombarda.

Era inoltre appassionato d’arte: da giovanissimo aveva iniziato a realizzare dipinti ad olio, con attività proseguita per tutta la vita. Era inoltre molto dotato nel settore della meccanica, esperto di ingranaggi e ingegneristica. Doti che aveva espresso nella sua attività professionale, ma anche nelle sue passioni personali. Lascia nel lutto la moglie Teresa, i figli Giuseppe e Simona, i nipoti Tea, Riccardo, Valentina, Matteo, altri parenti. I funerali si svolgono stamattina alle 10,45 partendo dalla Casa funeraria Città di Guastalla di via Oldella per il duomo di Guastalla e per l’Ara crematoria di Mantova.