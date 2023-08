Addio al docente Cesare Grazioli "Ciao super prof, ci mancherai"

di Mariagiuseppina Bo

Se n’è andato poco prima di compiere 67 anni, Cesare Grazioli, docente di storia e filosofia al Bus Pascal. Una grande perdita per tutta la scuola reggiana. "Un fulmine a ciel sereno – dice scossa la preside del Bus, Sonia Ruozzi – era una colonna portante della scuola. Siamo senza parole. Continueremo a nel solco di ciò che ci ha insegnato e lasciato. Era fra i fondatori dell’associazione per i festeggiamenti del 50esimo del Bus che si terranno nel 2024. Ha scritto testi in ambito didattico, ha fatto formazione a Reggio e in altre province. Era in pensione due anni, ma continuava ad operare nella nostra scuola come volontario per l’alfabetizzazione degli stranieri. Era sempre

presente per dare supporto". Lo ricorda come un grande uomo di cuore e cultura, il dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi: "La scuola reggiana piange uno dei migliori docenti della sua generazione, protagonista, assieme ad altri, di una stagione feconda di cambiamento nell’insegnamento delle discipline dell’ambito storico, filosofico e letterario. Era un modello al quale spesso mi sono riferito nel corso della mia carriera di insegnante, il compagno di tante battaglie combattute insieme per il rinnovamento nella didattica della ‘nostra’ materia, la Storia, ma piango soprattutto l’amico. Tutti abbiamo perso, con Cesare, un bel cervello, un cuore grande, un uomo libero. Tra la fine degli anni ’90 ed i primi anni 2000 abbiamo fatto parte della commissione didattica nazionale dell’Istituto per la storia dei Movimenti di Liberazione in Italia, che ha sede a Milano. In questo contesto abbiamo dato il nostro contributo alla nascita del Landis (Laboratorio Nazionale per la Didattica della Storia), uno dei ‘luoghi’ nei quali sono state concepite alcune delle proposte più innovative nella didattica della storia".

Anche la Cgil con Spi e Auser lo ricordano: "Un vuoto incolmabile, ma la sua passione e la sua intelligenza sono valori che non devono essere perduti".

Sul sito del Bus campeggia la frase ricordo: "Ci mancherà molto la sua voce. Una risata piena, coinvolgente, esplosiva. Uno dei più bei ricordi della presenza di Cesare nei corridoi della nostra scuola. Le sue canzoni a squarciagola durante i monteore". Segue il ricordo che lo stesso Grazioli ha lasciato ai colleghi per il suo ultimo collegio docenti l’11 giugno 2021, dove ricorda la sua cagnolina Gaia che, a volte, portava con sé a scuola, quando non c’erano i ragazzi, il pomeriggio durante le riunioni. Domani i funerali alle 15, nella chiesa del Buon Pastore. Camera ardente all’hospice Madonna dell’Uliveto a Albinea.