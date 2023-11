"Addio al Dott. Alai: Villa Minozzo Piena di Rincrescimento"

C’è rincrescimento fra diversi abitanti di Villa Minozzo per la ‘perdita’ del medico di fiducia Alan Alai (foto), che dal primo di novembre ha lasciato due ambulatori (Villa ed Asta) per assumere un nuovo incarico al Policlinico di Modena. A Villa il dott. Alai aveva circa 1350 pazienti che ora si sentono abbandonati anche se, ad onor del vero, il ruolo è stato coperto provvisoriamente da una dottoressa in attesa della nomina ufficiale del sostituto quale terzo medico del Comune. Gli altri due sono il dottor Alberto Bassi e la dottoressa Paola Manini.

Alai si era fatto apprezzare per la disponibilità generosa che lo spingeva a rispondere ad una chiamata anche alle 23, mai stanco e sempre col sorriso. "Ci manca molto il dottor Alan – afferma la signora Viviana- per noi era il vero medico di famiglia, per qualsiasi cosa ci rivolgevamo a lui. Andavamo in laboratorio senza prenotazioni ed eravamo sicure che, anche se nella sala di attesa eravamo in tanti, il dottore non mandava via nessuno, visitava tutti fino all’ultimo arrivato, anche se non era suo paziente. Era qui da 12 anni e tutti abbiamo avuto bisogno di lui, a volte anche per cose serie e solo la sua presenza ci ha sempre rasserenati. Per questo siamo tutti dispiaciuti. Possiamo solo ringraziarlo con il cuore in gola per quello che ha fatto per tutti noi".

s.b.