Addio al dottor Bertacca. Era alla guida del Sert

Cordoglio all’Azienda sanitaria reggiana per la scomparsa improvvisa del dottor Simone Bertacca, stroncato a 60 anni da un malore, domenica, nella sua abitazione a Parma. Era psichiatra al distretto sanitario di Guastalla, attivo dal 2019 all’Ausl di Reggio. Dal 2021 guidava l’unità operativa del Sert di Guastalla, dopo essere stato a lungo al Sert di Parma. I colleghi lo ricordano come "un compagno di lavoro generoso, informale e un professionista non comune". Aveva operato molto con i giovani, anche nei servizi di strada, per il contrasto alla droga e ai suoi effetti negativi. Il suo modo di fare, anche professionalmente, era considerato "informale" e riusciva così a conquistare la fiducia dei giovani. Tanto che alcuni tirocinanti avevano aperto sul web il "Blog di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere il dottor Bertacca". Aveva sempre cercato di costruire relazioni positive con spirito brillante. Anche i dirigenti della Salute mentale dell’Azienda sanitaria reggiana, con il professor Gianmaria Galeazzi e il dottor Marco Trevia, si uniscono al cordoglio degli altri colleghi. In lutto la madre Alda Manetti, la compagnia Marilena, cugini e altri parenti. Cordoglio arriva anche dal Rotary Club di Guastalla, con cui il dottor Bertacca aveva collaborato per due anni a un progetto "A casa e scuola in salute", legato al contrasto ai disturbi e alle fragilità dei giovani. Un progetto coordinato dalla psicologa guastallese Simona Palumbo, a cui anche il dottor Bertacca aveva collaborato con un enorme impegno. Il professionista scomparso era presente tra gli ospiti di un recente incontro, organizzato dal Rotary club guastallese, proprio per presentare i risultati del progetto, svolto con studenti e insegnanti dell’istituto Russell di Guastalla. Simone Bertacca era stato medico dirigente al Sert di Parma, dirigendo il Centro studi delle Farmacotossicodipendenze e l’Unità di strada del programma dipendenze patologiche. Era originario di Viareggio, ma già dagli anni Ottanta aveva ha studiato Medicina a Parma. Era stato impegnato anche come consulente medico per importanti casi giudiziari, mettendo in campo la sua professionalità, le sue conoscenze e la sua esperienza.

Antonio Lecci