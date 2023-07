Addio al dottor Leoni "Un esempio per i giovani"

di Francesca Chilloni

"Univa una grande umanità, un forte senso di empatia che gli permetteva di entrare in sintonia con i pazienti, anche nelle situazioni cliniche più difficili". Così la direzione dell’Ausl e i colleghi ricordano il dottor Giancarlo Leoni, spentosi a 72 anni dopo una lunga e sofferta lotta contro la malattia, professionista di sensibilità umana. Riconoscendogli questa rara dote, è stato deciso di esporre la salma in una camera ardente allestita all’ospedale di Montecchio, aperta oggi tutto il giorno. I funerali, per scelta della moglie Claudia e dei due figli, si terranno martedì in forma privata.

Laureato in Medicina all’Università di Parma nel 1981, si è specializza in Chirurgia Generale e poi in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica. Fino al 1986 lavora nella Clinica Chirurgica I di Parma. Quindi il trasferimento all’ospedale di Castelnovo Monti, fino al 2007 nella Divisione di Chirurgia Generale. Nel 2005 viene nominato responsabile di Endoscopia Digestiva. Dopo oltre un anno al S. Maria Nuova, dal 2007 si trasferisce a Montecchio - dove ora abitava - come responsabile di Chirurgia Generale fino alla pensione nel 2018. Inoltre è stato per 13 anni docente di Patologia chirurgica alla Scuola infermieri professionali.

È stato "esempio per tanti giovani medici, che hanno appreso da lui tecniche chirurgiche e corrette modalità di relazione con i pazienti". Ha eseguito migliaia di interventi di cui oltre 1000 in laparoscopia; ha pubblicato oltre 40 pubblicazioni scientifiche. Era un convinto sostenitore della validità della chirurgia mini-invasiva, applicata sia all’oncologia che alla chirurgia generale e d’urgenza.

Il sindaco Fausto Torelli gli tributa un commosso omaggio: "Un caro e prezioso collega medico, non solo un valente chirurgo. Un medico di grande umanità".