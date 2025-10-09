Addio al famoso enologo Antonio Catellani

Volto amatissimo della ristorazione locale e importante figura nel panorama enologico reggiano, s’è spento martedì, all’età di 73 anni, Antonio Catellani. Enologo esperto di lambruschi e vini dei Colli di Scandiano e Canossa, lavoratore instancabile, aveva collaborato con diverse cantine del territorio, portando avanti con passione la valorizzazione del prodotto reggiano e della tradizione contadina. Con la moglie Laura e i figli Raffaele, Marco e Maria Chiara, era titolare dell’osteria Doppio Litro di San Bartolomeo, divenuta negli anni un punto di riferimento per la cucina tradizionale reggiana e l’accoglienza familiare. In passato aveva gestito anche il locale della "Cantina di Puianello". Profondamente legato alla sua comunità, Catellani era attivo nella parrocchia dello Spirito Santo, dove oggi, 9 ottobre alle ore 14, sarà celebrata la Santa Messa.

Il corteo partirà dalla Casa Funeraria della Croce Verde a Reggio; seguirà la sepoltura al cimitero di Puianello di Quattro Castella. La camera ardente è aperta dalle 8 alle 19. La famiglia chiede di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte al Grade Onlus. Sui social centinaia di messaggi di cordoglio testimoniano l’affetto di amici e clienti, addirittura dal Brasile e dalla Polonia: "Persona dal cuore d’oro, un signore d’altri tempi, di una simpatia unica. Mi mancherà moltissimo", scrive qualcuno. "Una bella persona, in un solo incontro mi ha lasciato empatia e simpatia. Arrivederci Antonio", aggiunge un altro. Dalla pagina Facebook del ristorante, i familiari lo ricordano con parole semplici e toccanti: "Il nostro amatissimo Antonio ci ha lasciati. Ci ha regalato bellissime esperienze di vita. Ci ha regalato la sua vita. Grazie".

Francesca ChilloniYlenia Rocco