Addio al farmacista Giorgio Manfredi, stroncato dal Covid

di Nina Reverberi

Per Montecchio, e non solo, è stato un punto di riferimento. Il farmacista Giorgio Manfredi, per i clienti amichevolmente Giorgio, con il suo sorriso e il suo carattere posivito rispondeva a tutti con gentilezza. "Era un gran signore" così lo ricordano in Paese. Manfredi, 94 anni (fra due settimane ne avrebbe compiuto 95). si è spento dopo aver combattuto per mesi contro il Covid, contratto in settembre. Dopo essersi ammalato, era iniziata una dura battaglia: diverse settimane di ospedale, la lenta riabilitazione e quando sembrava che stesse uscendo dal tunnel, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, finio al decesso di ieri.

Manfredi è stato una figura importante per Montecchio, sempre disponibile per la sua gente. Con lui se ne va un pezzo di storia. Nel 1968 aveva vinto un concorso alla farmacia di Borzano di Albinea, dove è rimasto fino al 1976. Poi, con la moglie Siria Ferrarini (morta qualche anno fa) aprì la farmacia San Simone a Montecchio. Lui era un esperto di farmacia galenica, preparava con maestria i farmaci su richiesta di medici e pazienti.

Da anni era in pensione, a lui sono subentrati i figli Laura e Mario. Ma il suo giro in farmacia lo faceva sempre e conversava amabilmente con figli e colleghi. Aveva scritto un libro sui soprannomi (scotmai) molto apprezzato. Manfredi lascia, oltre ai figli, i nipoti Irene e You, il genero Azio Sezzi direttore generale della Cna di Reggio. Domani alle 9:30 i funerali al Santuario della Madonna dell’Olmo.