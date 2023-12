Addio al fotografo Vito Giacopini. Era il ’Babbo Natale’ dei bimbi

Si è spento, all’età di 68 anni, il fotografo Vito Giacopini. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Reggio. Giacopini aveva vissuto a lungo a Montalto, ma da alcuni anni non abitava più nella sua casa nella frazione vezzanese per motivi di salute. Era ospite della struttura San Giuseppe di Quattro Castella. Vito era un vero e proprio artista del ‘clic’ e, grazie alla sua macchina fotografica, esprimeva un’immensa creatività. Grande appassionato di fotografia, negli anni aveva saputo costruire uno stile riconoscibile nella calibratura formale e nel sapiente uso delle luci. Aveva partecipato con successo a tante mostre. Sempre apprezzate dai visitatori le sue esposizioni promosse nel vezzanese e non solo. Vito, ex dipendente Iren, era anche sempre disponibile a collaborare come fotografo durante le feste, sagre, pranzi solidali, inaugurazioni, iniziative di associazioni. Era sempre presente, con la sua macchina fotografica, agli eventi organizzati nel comune di Vezzano e nella ‘sua’ Montalto. Era inoltre sempre disponibile ad operare per aiutare i giornalisti. Nel periodo natalizio interpretava inoltre Babbo Natale per animare momenti conviviali per bambini. Fu impegnato pure per Quattro Castella attraverso la sua partecipazione attiva con la Contrada di Borgoleto. Grande dolore ha suscitato la notizia della sua morte. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 partendo della casa funeraria della Croce Verde per il cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione.

Matteo Barca