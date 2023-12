Addio al genio poliedrico di Carlo Maestri

Cordoglio per la scomparsa di Carlo Maestri, vinto da malattia a 68 anni di età. Era conosciuto per la lunga attività di fotografo svolta pure con la gestione di un negozio e laboratorio a Pieve di Guastalla, la cittadina dove abitava.

"Era un "fotografo, musicista, creativo che ha generosamente messo i suoi talenti al servizio della nascita dell’Ambiente e del Fiume", il ricordo della cooperativa ambientalista Eden, di cui Carlo era stato attivista e volontario.

Lascia la moglie Maria Rita, la figlia Alice, la madre Adriana, la sorella Anna, nipoti e altri parenti. I funerali oggi alle 14,30 alla chiesa di San Martino di Guastalla, per poi proseguire per il cimitero di Guastalla. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate per la ricerca contro la sclerosi multipla.

Maestri, nelle sue riflessioni fotografiche, si era sempre soffermato su temi come natura e uomo: sulla natura intervenendo su sfondi ed evidenziando dettagli in un percorso "figurativo ed onirico" quasi ad esaltarne l’essenza pura e incontaminata, e sull’uomo in modo più sperimentale, studiando l’individuo nei suoi movimenti, nelle sue rappresentazioni tridimensionali e nelle sue opere, tra sovrapposizioni di colori, di foto e materiali.