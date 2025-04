Addio al guardrail ’ghigliottina’ di Busana

A quasi cinque anni dall’incidente mortale del motociclista parmense Massimo Faggiani, 43 anni, finito contro il guardrail il 20 luglio 2020 in una curva sulla statale 63 all’altezza di Busana (Ventasso), dopo denunce e proteste la settimana scorsa l’Anas ha risolto il problema, almeno in quella curva, provvedendo alla sostituzione del guardrail ‘ghigliottina’. Anas ha installato una barriera protettiva molto più ampia, con barre ravvicinate ed elastiche in modo da attutire eventuali impatti. Il problema però resta perché la statale 63 da Reggio al Passo del Cerreto è lunga più di 70 chilometri e le curve protette dal vecchio e micidiale guardrail sono tante, troppe.

Purtroppo anche il 30 marzo scorso un altro giovane motociclista ha perso la vita contro il guardrail: Donal Barbieri, 37 anni di Quattro Castella, è volato senza scampo contro la barriera di protezione metallica al km 74/VI della Ss63, in località Ardaceda, nei presso della galleria del Seminario (Carpineti). Alessandro Davoli, già consigliere dell’Unione Comuni Appennino del gruppo Castelnovo Libera ha sempre seguito queste dolorose vicende con i motociclisti che chiedono strade più sicure. Ha presentato per questi due casi, due denunce per presunto omicidio stradale contro Anas e i suoi massimi dirigenti nazionali e regionali. L’ultima depositata il 9 aprile scorso, con la firma congiunta di Sauro Fontanesi, ex comandante della polizia locale dell’Unione Montana, dopo la morte di Barbieri.

I dispositivi salva motociclisti sono previsti dalla legge "grazie anche al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti – ricorda Davoli – il vice premier Matteo Salvini che, oltre alle decine di milioni già stanziati negli anni scorsi, quest’anno a gennaio ha fatto stanziare altri 162 milioni di euro: sensibilità e attenzione al tema della sicurezza". "Complimenti a tutta l’amministrazione del sindaco Enrico Ferretti, ai motociclisti dell’associazione MotorLab di Bologna, all’avvocato Barbara Vancini, al presidente MotorLab Mario Volta, a Gabriele Silvestri, e a Paola Colombi, moglie di Massimo – aggiunge l’ex consigliere –. Quattro anni di manifestazioni, interventi decisi, interrogazioni e mozioni presentate da me a nome del gruppo Lega-Fratelli d’Italia, nel consiglio Unione Montana dal gruppo Castelnovo Libera nel consiglio comunale di Castelnovo Monti".

Tutto questo è servito a far prendere coscienza alla dirigenza Anas del grave problema del guardrai. Il primo passo a Busana è fatto in nome di Faggiani, però la strada è lunga e i motociclisti in viaggio in Appennino sono sempre più numerosi.

Settimo Baisi