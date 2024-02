Addio al maestro Settimo Barchi, è scomparso all’età di 94 anni

È deceduto a 94 anni Settimo Barchi, residente a Costa Ferrata, Paullo di Casina. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Sara, i figli Emanuela, Piernuccio e Damiano, il genero Gianni, la nipote Giulia, il pronipote Leonardo e i parenti. Ieri è stato recitato un rosario di suffragio e oggi si svolgeranno i funerali con partenza alle 14.20 dalle camere ardenti dell’ospedale di Castelnovo per giungere alla chiesa di Paullo, dove alle 15 sarà celebrata la messa, quindi il feretro proseguirà per il cimitero. Anticipati ringraziamenti a chi parteciperà, niente fiori ma opere di bene. Con la scomparsa di Settimo, classe 1929, se ne va un pezzo della storia dell’immediato dopoguerra, maestro e poi responsabile dell’ufficio di collocamento di Casina, ha contribuito al ‘risveglio’ della montagna impegnandosi nella ricerca e assegnazione di lavoro. Da ragazzo ha vissuto le paure degli ultimi anni di guerra quando in montagna c’erano frequenti scontri tra partigiani e tedeschi, fra l’altro Casina era un paese strategico, attraversato allora dalla Statale 63, sempre interrotta da azioni di sabotaggio. Conseguito il diploma di maestro, Barchi per alcuni anni ha insegnato nelle scuole elementari della montagna e poi è entrato all’Ufficio di collocamento dove ha lavorato per una trentina d’anni. All’epoca tutti passavano dal ‘collocatore’ per avere un posto importante, magari anche solo in un cantiere scuola. Anche coloro che emigravano in città, allora erano tanti, passavano di lì per farsi rilasciare il libretto di lavoro. Per il suo impegno di lavoro e l’attenzione rivolta agli abitanti di Casina, Barchi, che non ha mai abbandonato il suo paese, era conosciuto e stimato da tutti.

s. b.