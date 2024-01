Addio al meccanico: "Bulga", morto nel sonno all’età di 58 anni

Vasto cordoglio a Correggio e nella Bassa per la prematura scomparsa di Claudio Bulgarelli, detto Bulga, vinto da un malore che lo ha colpito nel sonno a soli 58 anni di età. Lascia la madre Maria, il padre Gianni, il fratello Maurizio, nipoti e altri parenti. Anche oggi la camera ardente è aperta all’ospedale di Correggio. I funerali (affidati all’agenzia Rossi) si svolgeranno in forma privata. Eventuali offerte per opere di bene. Originario di Correggio, Claudio aveva vissuto qualche tempo a Novellara per poi tornare ad abitare nella cittadina natale. Era conosciuto nel mondo dei motori, essendo stato un apprezzato meccanico, capace di trasformare in professione quella che era stata per lui una grande passione, per il mondo delle moto e delle auto. La notizia della sua prematura scomparsa ha destato cordoglio anche nella vicina zona Modenese, dove Bulga aveva molti amici, soprattutto per il suo legame con il motoclub Pantegana di San Cesario sul Panaro. Era conosciuto nell’ambito motoristico, ma anche come persona disponibile e altruista. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni ai familiari.