Addio al musicista Giovanni Cento "Suonerai la fisarmonica in cielo"

di Francesca Chilloni

"Mi dispiace tanto, hai lottato tanto... Rimani sempre con noi amanti della fisarmonica". Così un amico ha scritto sul profilo Fb del fisarmonicista Giovanni Cento, scomparso ieri a 63 anni per una malattia che lo aveva colpito qualche anno fa. Abitava con la famiglia a Puianello. Uomo di grande simpatia e cordialità, sempre gioioso e affabile, era un musicista di grande caratura che ha fatto ballare e divertire migliaia di persone in una una carriera costellata da infiniti concerti e serate danzanti.

Aveva iniziato a prendere lezioni di fisarmonica da bambino, con un piccolo strumento. Poi la sua grande passione per la musica - in particolare il liscio - era diventata la sua professione. Girava per circoli, locali e feste popolari con l’Orchestra Giovanni e Donatella, e solo la malattia è riuscito a fermarlo.

"Con te se ne va un grande musicista, ma soprattutto una persona educata, rispettosa e gentile. Grazie per tutti i bellissimi pomeriggi passati a suonare al Ristoro delle Fonti. Ciao Giovanni, ora suona la tua fisarmonica in cielo", scrive sui social un’amica.

Lascia i figli Giuseppe e Valentina. Oggi alle 16.30 il Rosario nelle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano. Le esequie (Onoranze funebri Reverberi) domani partendo alle 10.30 dal Magati di Scandiano per la chiesa parrocchiale di Puianello, dove alle 11 ci sarà la funzione religiosa. Al termine si proseguirà per il cimitero Nuovo di Coviolo, in attesa di cremazione.