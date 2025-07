Addio al musicista Paolo Gandolfi: "Maestro di fisarmonica e di vita. Sapeva costruire cultura speciale"

È stato uno dei più noti fisarmonicisti italiani a livello internazionale, profondo conoscitore del suo strumento, che ha suonato fin quando gli è stato possibile. Paolo Gandolfi si è spento martedì, a 90 anni, lasciando un grande cordoglio nel mondo culturale e musicale. Il maestro era nato a Vezzano sul Crostolo, nel 1934, e fu direttore del Conservatorio Merulo di Castelnovo Monti per oltre 30 anni.

Oggi i funerali alla casa funeraria Croce Verde.

L’arte di Paolo Gandolfi è stata celebrata recentemente anche in un docu-film, dal titolo ‘L’accordéoniste – Nell’armonia del tempo’ (nelle lingue originali italiano, francese e portoghese), diretto da Nicola Nannavecchia, con protagonisti lo stesso Gandolfi e Richard Galliano.

Tanti i messaggi arrivati da quando si è appresa la notizia, come quello di Ezio Bonicelli, che scrive: "Addio caro Maestro, i tuoi insegnamenti continueranno a fiorire. L’apertura e la passione che sapevi mettere nelle cose contagiavano tutti. La tua visione del mondo riusciva a costruire una cultura musicale speciale, di cui c’è ancora tanto bisogno. Doni non facili da trovare".

Vivido il ricordo di Ennio Ferrarini, presidente dell’associazione Amici dell’Omozzoli Parisetti: "Una notizia che ci ha addolorato molto. È stato uno dei più importanti interpreti della fisarmonica, diversi i cd di elevata qualità da lui incisi. Amava i giovani, a cui ha insegnato tutto il suo sapere, solfeggio, musica e strumento". Prosegue Ferrarini: "Era una persona eccezionale, generosa, veniva gratuitamente due volte l’anno a suonare al Parisetti. Il mio ricordo va al compimento dei suoi 90 anni: ci aveva ricevuti nella stanza che occupava in una residenza a Buco del Signore, dove aveva ricostruito tutta la sua vita. La fisarmonica posata davanti al letto, inseparabile compagna di viaggio. Onore a una gloria reggiana che ci ha lasciato".

Vincitore nel 1955 del trofeo Mondiale di fisarmonica a Essen (Germania), Gandolfi ha partecipato a importanti eventi in qualità di solista e in gruppi d’assieme, al King Cross Theatre di Londra, al Music Hall Olimpia al Palais de Chaillot e alla televisione di Parigi, dove ha vissuto. Nel 1960, a San Paulo del Brasile, in un programma televisivo a fianco di Enrico Simonetti, registra il long-play ‘Accordeon Spetacular’, e nel 1961 compie una toumée negli Stati Uniti suonando a New York e a Washington, spostandosi in Canada dove incide per la casa Kosmos, Nel 1986 entra nell’Orchestra Toscanini per un recital di Luciano Pavarotti e per la realizzazione di un concerto per fisarmonica e orchestra, del compositore polacco Z. Krauze. Nel 1998 incide come solista un cd in cui propone un itinerario alla riscoperta degli aspetti più affascinanti della fisarmonica, e nel 1999 e 2002 compie tournée in Brasile, con esibizioni nello Stato di San Paolo e del Rio Grande del Sud, in Venezuela, a Valencia, Maracay e Caracas, riscuotendo ampi consensi di pubblico e critica. Nel 2003 ha inciso 3 cd per la casa editrice Bèrben, tra cui ‘Paesaggi sudamericani’, con Armando Saielli al pianoforte, ‘Una fisarmonica nel varietè’, con accompagnamento di contrabbasso e chitarra, e ‘Dialoghi’, con Daniele Donadell; in quest’ultimo cd Gandolfi ha voluto presentare un promettente giovane allievo dell’Istituto Merulo. Raggiunta l’età della pensione mantiene un forte interesse per la fisarmonica promuovendo master class con docenti di chiara fama e festival musicali con giovani fisarmonicisti.