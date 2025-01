Addio al musicista Vanni Catellani. Iva e Orietta: "Era un vero signore"

All’indomani della scomparsa del maestro Vanni Catellani, 93 anni, il più grande trombettista italiano, colui che ha portato il jazz a Reggio, due Signore della canzone italiana lo ricordano con grande affetto.

"I miei primi anni di carriera sono legati al suo nome – racconta Iva Zanicchi –. Dovevo prepararmi per Castrocaro, la mia prima occasione importante . Andai da lui. Un vero Signore. Mi fece cantare in tanti eventi. Ricordo una festa di Carnevale, mi pare dalle parti di Gallarate. Ma con lui cantai anche in Romagna. Una lunga estate, in quel di Cesenatico. Mi esibivo quasi sempre a titolo gratuito, pur di cantare. Lui mi chiese di diventare la cantante della sua orchestra ma rifiutai, ero ambiziosa e volevo fare una carriera in autonomia, senza legarmi ad un’orchestra, in modo particolare", continua l’aquila di Ligonchio. "Era un uomo carino, simpatico, godereccio. Ecco, era uno che amava la vita".

Anche la carriera di Orietta Berti, nei primissimi anni, si è intrecciata con quella del maestro. "Al primo concorso chiamato ‘Disco d’oro ‘ dove debuttammo io e Iva , era lui che accompagnava noi cantanti in erba. Lo ricordo come un uomo gentile, un grande professionista, molto cordiale. Ecco un uomo d’altri tempi".

Il musicista Vanni Catellani, il trombettista che al Festival di Sanremo del 1968 affiancò, insieme al clarinettista Henghel Gualdi, il leggendario jazzista Louis Armstrong, è morto nelle scorse ore all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

I funerali, come ha annunciato la nipote Cristina Bagnoli, si terranno oggi alle 15.30, nella chiesa di Bagnolo in Piano, il comune del Reggiano dove Catellani era nato il 1° luglio 1931.

Giovanni ’Vanni’ Catellani ha attraversato tutta la scena musicale del secondo dopoguerra, affermandosi come un virtuoso trombettista (era soprannominato ’tromba d’oro’ perché a Cannes aveva vinto l’omonimo premio) e un asso del jazz, che ha diretto orchestre di ogni genere musicale, compreso il teatro di rivista, vincendo anche un disco d’oro.

Per lungo tempo ha diretto la sua Orchestra Catellani ed ha inciso numerosi album strumentali e canori.

Della band jazzistica di Vanni Catellani facevano parte il fratello Sergio (scomparso nel 2011 e che fece il batterista di Chet Baker, altra leggenda jazz, con cui suonò lo stesso Vanni), la vocalist Marilena Cionfetti, il basso e vocalist Danilo Sacchi, il pianista Moreno Rossi, e i sassofonisti Gianni Vannicelli, Gianni Torretta e Paolo Passamonte.

Con questa band, allargata a big band con inserimento di altri musicisti, Vanni Catellani ha fatto diverse apparizioni negli show della Rai e ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero.

Diresse l’orchestra anche in musical e spettacoli interpretati tra gli anni ‘’60 e ‘70 da Alighiero Noschese, Walter Chiari, le gemelle Kessler, Paolo Villaggio e Alberto Lupo.

Luciano Manzotti