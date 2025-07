Addio al noto imprenditore Lamberti: "Un baluardo per tutto l’Appennino"

È deceduto improvvisamente l’altra notte nella sua abitazione di Carpineti Marco Lamberti, noto in tutta la montagna per i suoi impegni imprenditoriali e amministrativi. Marco lascia nel dolore la moglie Dimma, i figli Devis, medico ricercatore chimico-farmaceutico in una nota azienda bresciana, e Corrado, imprenditore agricolo con la moglie Jessica, assessora comunale di Carpineti, oltre a due nipoti, fratelli e sorelle, parenti e tanti amici. Assieme ai fratelli e alle sorelle, Lamberti ha sempre svolto l’attività di contoterzista e poi imprenditore agricolo. È stato consigliere della Bonifica e membro del Comitato Esecutivo di Cia (Confederazione italiana agricoltori) e Presidente Cia zona montana. Nell’apprendere la notizia, testimoniata anche dalla chiusura del forno del paese condotto dal fratello Paolo, stamattina tutta Carpineti è rimasta attonita e incredula, sia per la giovane età di Marco (66 anni) che per la sua ultima presenza di ieri sera nel bar del centro di Carpineti.

In lutto anche la Bonifica Emilia Centrale: Lamberti era stato eletto nel CdA del Consorzio nel 2023. Il Consiglio di Amministrazione "esprime profondo cordoglio ai familiari – si legge in una nota inviata ieri –. Lamberti è stato un punto di riferimento costante per il Consorzio quale rappresentante del territorio montano che conosceva molto bene. La sua dedizione e il suo impegno sempre attento al territorio a cui apparteneva, sono stati un esempio per tutti noi, in futuro resterà con noi e il suo contributo, indelebile nel nostro ricordo".

"Marco mancherà molto alla nostra comunità, era una persona affabile, che amava la compagnia ma, soprattutto, attento al territorio e alle scelte politiche del suo paese, delle quali amava discutere, a volte in modo animato – è il ricordo condiviso dal sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi –. Le mie più vive condoglianze alla sua famiglia".

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa, 15/1 a Castelnovo (orario visite tutti i giorni dalle 8 alle 18,30). I funerali avranno luogo lunedì 7 luglio alle 10, partendo dalla Casa Funeraria Mammi per la Chiesa di Carpineti centro, ove alle ore 10,30 verrà officiata la messa; si procederà poi per il cimitero di San Prospero. Ringraziamenti per la partecipazione.

Settimo Baisi