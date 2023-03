Addio al palazzo della vergogna Ora sarà abbattuto e ricostruito

Ci sono voluti anni di contrattazioni, confronti, azioni coordinate. Ma ora è partito il cantiere per la ricostruzione completa del condominio di via Marconi, in centro a Reggiolo, che era diventato un luogo di degrado e disagio, con un ventina di alloggi occupati in parte abusivamente, altri con contratti di affitto scaduti, in un immobile in cui erano diventati indispensabili degli interventi per poter far fronte pure a una situazione igienico sanitaria non proprio ideale.

"Ci sono voluti impegno, fatica, accordi e molte ore di incontri per arrivare ad avviare questo intervento privato di riqualificazione del condominio in via Marconi. Finalmente il cantiere è partito e presto cominceremo a vedere i risultati anche di questi lavori", le parole del sindaco Roberto Angeli. L’edificio, di proprietà privata, era destinato a una vendita all’asta, con i suoi vari alloggi. Grazie a una intermediazione che ha coinvolto Comune, forze dell’ordine, servizi sociali, si è arrivati allo sgombero di tutti gli appartamenti, completato a inizio autunno. L’edificio è stato acquistato in toto da una società con sede nel Mantovano, che con i bonus dell’edilizia previsti ha avviato un progetto di abbattimento e ricostruzione del palazzo, cancellando il degrado di quell’immobile per trasformarlo in spazi residenziali moderni ed efficienti, mantenendo le stesse volumetrie della precedente struttura. "E’ una riqualificazione necessaria, nel cuore del centro storico reggiolese, che si aggiunge ai tanti interventi che sono stati avviati e completati dopo il terremoto del 2012", aggiunge il primo cittadino.

Antonio Lecci