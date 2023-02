Addio al partigiano centenario Si è spento ’Tigre’ Spartaco Panisi

Si è spento a 100 anni, il 30 gennaio, il partigiano Tigre, Spartaco Panisi (foto), originario di Reggio e negli ultimi anni residente a Migliara. Lascia il figlio Mauro, la nuora Vanna, la nipote Tamara con Mattia, amici e parenti. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali in forma civile con partenza dall’obitorio dell’ospedale S.Anna di Castelnovo Monti per l’ara del crematorio a Coviolo di Reggio.

Spartaco Panisi, partigiano Tigre, ha avuto una vita lunga, ma non sempre facile. Ha perso la mamma a sette anni per cui è stato in collegio a Reggio fino a 14 anni. Poi ha raggiunto il padre che lavorava in miniera in Belgio e anche lui giovanissimo ha conosciuto il sacrificio di quel duro lavoro. In seguito dal Belgio si sono trasferiti in Germania per un nuovo lavoro e lì ha vista l’ascesa di Hitler, prima che scoppiasse la guerra.

Tornato a Reggio, è stato chiamato sotto le armi e mentre si trovava soldato in Piemonte, nell’imminenza dell’8 settembre 1943, il suo tenente gli ha concesso la libera uscita, forse intuendo quello che stava per accadere, e Panini ha abbandonato la divisa entrando a far parte, fin all’inizio, delle formazioni partigiane operanti in montagna tra Villa Minozzo, Castelnovo Monti e Ramiseto, combattendo fino alla fine della guerra, 25 aprile 1945, giorno della liberazione.

Nel dopoguerra Panisi ha formato la sua famiglia a Reggio dove ha lavorato come daziere. Raggiunta la pensione, si è trasferito a Migliara.

Settimo Baisi