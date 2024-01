Addio al piccolo Christian: oggi lutto cittadino

Nella giornata dei funerali del piccolo Christian Tisato, la comunità di San Martino in Rio osserverà il lutto cittadino, dichiarato dall’amministrazione comunale in concomitanza dell’addio al bambino di 11 anni, che abitava in paese, vinto da una malattia contro cui combatteva da oltre due anni e mezzo.

"L’intera comunità è rimasta molto colpita dalla drammatica notizia – recita l’atto ufficiale del municipio, firmato dal primo cittadino Paolo Fuccio –, si è ritenuto interpretare il comune sentimento di tutta la cittadinanza proclamando il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari e dei piccoli amici".

Si prevedono l’esposizione delle bandiere listate a lutto nelle sede municipale, la partecipazione dell’amministrazione comunale alla cerimonia funebre, l’invito ai dipendenti comunali di osservare un minuto di silenzio e ai commercianti di osservare un simbolico momento di raccoglimento al momento del commiato". Intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Centinaia e centinaia di manifestazioni d’affetto sono destinate in queste ore ai familiari di Christian.

Abbraccio, ingiustizia, strazio, dolore, affetto… sono le parole più ricorrenti tra i messaggi affidati ai social oppure portati direttamente ai familiari alla camera ardente alla Casa funeraria Rossi, da dove stamattina alle 10 partono i funerali per la chiesa parrocchiale e il locale cimitero. I genitori Marco e Valentina, il fratello Samuel, i nonni Tiziano e Nazzarena, bisnonni e altri parenti sono sconvolti dal dolore. Inutili, per l’esito finale, le intense cure prestate tra l’ospedale di Modena e il Sant’Orsola di Bologna. "Sei stato un angelo sulla terra, adesso spiega le tue ali al Cielo", la frase che i genitori hanno scelto per Christian. Che a marzo aveva ricevuto la visita della polizia stradale con una potente Lamborghini Diablo. Una visita rimasta nel cuore e nei ricordi del ragazzino. E ora anche i suoi amici agenti piangono la scomparsa di Christian, dopo avergli dato gioia e sorrisi. E oggi gli stessi agenti sono attesi al funerale, "scortando" il feretro con la Lamborghini Diablo del 113 dalla Casa funeraria alla chiesa.

Sarà un ultimo regalo al ragazzino reggiano. Nel cui ricordo si continuerà a fare del bene: offerte in memoria di Christian, infatti, possono essere destinate all’Ageop Ricerca di Bologna.

Antonio Lecci