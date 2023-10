Addio al pioniere Armaroli

Se il termine pioniere può sembrare abusato ogniqualvolta il ricordo va ad una persona che ha promosso nuove attività, così certamente non è per Luciano Armaroli, ex direttore della radioterapia dell’Usl, vinto all’età di 81 anni da una malattia. Armaroli è stato il pioniere della radioterapia reggiana da quando eseguiva trattamenti oncologici con l’oggi obsoleta cobaltoterapia in angusti ambienti dei sotterranei del Santa Maria Nuova fino all’applicazione della moderna tomoterapia nel bunker ospedaliero. Sotto la direzione di Armaroli, la radioterapia reggiana, passata nel 2009 all’altrettanto valida direzione dell’aiuto corresponsabile dello scomparso Cinzia Iotti, divenne il primo centro in Italia e tra i primi in Europa capace di eseguire trattamenti impiegando l’imaging Pet nella pianificazione del trattamento radiante. Ad Armaroli si deve la promozione della radioterapia a intensità modulata. Carattere apparentemente burbero, certamente decisionista, aveva un approccio al paziente improntato a umanità e sensibilità. L’ex primario verrà ricordato anche per un concetto: “la bellezza cura”. Questa profonda convinzione si tradusse nella realtà con l’arte portata sulle pareti del bunker a confortare i pazienti. Luciano Armaroli nel 1992 installò nel bunker, per esempio, le statue di bronzo di Narciso e Boccadoro. Lo specialista lascia la moglie Rosanna, i figli Sara, Antonio e Clara e quattro nipoti. Le esequie si svolgeranno poi in forma strettamente privata.

