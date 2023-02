Addio al poliziotto Stefano Pavesi, 69 anni "Indimenticabile, insegnava ad amare il lavoro"

Se n’è andato ieri Stefano Pavesi, per trent’anni in servizio alla questura di Reggio, nella squadra mobile. Aveva 69 anni. È stato trovato senza vita nella casa in cui abitava in via Cialdini, probabilmente a causa di un malore. È stato il suo adorato cane Cesare, un lupo italiano, a dare l’allarme: nel sentirlo abbaiare senza sosta i vicini ieri mattina hanno chiamato i soccorsi. E alcuni agenti della polizia (suoi ex colleghi) e i vigili del fuoco hanno fatto la triste scoperta.

Pavesi, originario di Carpi, classe 1953, era in pensione da tempo. Ma in tanti negli uffici di via Dante lo ricordano con affetto e commozione.

"Mi hai insegnato ad amare la polizia – scrive Roberto L. su Facebook –. In macchina con te si poteva spaccare il mondo: non avevamo paura di nulla. Le tue palettate (rigorosamente di taglio) me le ricordo ancora, perché le mani si tengono sul volante. Un abbraccio grande a te che hai dato tanto". E ancora Alessandro V.: "Ti assicuro che oggi non è stato per niente facile... Ma il nostro lavoro è anche questo. E del nostro lavoro tu mi hai insegnato tanto. Anche quando mi palettavi sulla mano per dirmi di non tenere la mano sul cambio. Grazie di tutto... Spero tu possa trovare un poco di pace".

Un orso buono, dice di lui chi gli ha voluto bene. Impossibile da dimenticare. "Negli ultimi 18 anni si era avvicinato a me e alla mia famiglia e lo ricordo come fosse un fratello, una guida. Era parte della mia famiglia – ricorda Giacomo Magnani, titolare dello Sport Service –. Era nato per fare il poliziotto, una persona da ricordare per come ha vissuto: un uomo dello Stato, che ha saputo insegnare tanto ai più giovani. Anche l’amore per il lavoro". Lascia nel dolore la sorella Marina e la figlia Monica. Nelle prossime ore sarà fissata la data del funerale, che si svolgerà a Carpi.

b. s.