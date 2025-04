Addio al professore di fisica all’Iti e Bus. Massimo Cellario

Si sono svolti ieri, nella chiesa del Sacro Cuore alla presenza di tanti amici ed ex studenti, i funerali di Massimo Cellario, deceduto dopo una lunga malattia. Cellario aveva 81 anni ed era stato per anni professore di fisica all’Iti e al Bus. Inoltre da alcuni anni era stato nominato "accolito" e pertanto era molto conosciuto anche nell’ambiente ecclesiastico. Suo fratello è Giampaolo, ex velocista ed oggi allenatore d’atletica leggera. Massimo era un uomo buono: chi l’ha conosciuto ne ha parlato come "l’uomo più buono del mondo", sempre sorridente e disponibile verso gli altri. Fece parte anche della Fuci, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana e proprio quest’anno avrebbe festeggiato le nozze d’oro con l’amata moglie Bianca. Oltre alla moglie, lascia la figlia Federica, il genero Pietro, i nipoti Leonardo e Benedetta e il fratello Giampaolo.