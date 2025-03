Addio al professore. Umberto Soncini

Il mondo della cultura reggiano piange la scomparsa del prof. Umberto Soncini, 72 anni, originario di Guastalla ma da molti anni residente a Reggio. È stato vinto da una malattia. Tra i massimi esperti in fenomenologia, aveva insegnato lettere e filosofia in scuole superiori in Lombardia e anche a Reggio. Per qualche tempo era stato anche il responsabile della biblioteca dell’istituto Matilde di Canossa. Profondo conoscitore del pensiero di Edmund Gustav Albrecht Husserl, filosofo e matematico tedesco, oltre che seguace di un altro celebre filosofo italiano come Emanuele Severino, Soncini è stato autore di numerose pubblicazioni apprezzate anche a livello internazionale. A Guastalla, il padre Armando insieme alla moglie Rina avevano gestito una tipografia in centro storico.Oggi alle 17 il rosario al santuario della Beata Vergine della Porta. I funeralisi svolgono domani alle 9,45 in duomo a Guastalla, poi a tumulazione al cimitero di Novellara.