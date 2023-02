Addio al rabdomante Corradini Cercava l’acqua presente sotto terra

Addio al rabdomante vezzanese Renato Corradini. Aveva 96 anni. Il decesso è avvenuto venerdì 10 febbraio nella sua abitazione di Vezzano. Corradini per tanti anni aveva esercitato l’attività di cercare nel terreno la presenza di acqua ed era uno dei pochi rabdomanti rimasti nella nostra provincia. "Papà per parecchi anni si è recato nei giardini e campi di amici e non solo – dice il figlio Giuliano – per individuare l’acqua con l’intenzione poi dei proprietari di realizzare, in determinati punti del terreno, dei pozzi. Papà, grazie alla sua dote naturale, operava non solo a Vezzano, ma anche nelle frazioni di La Vecchia, Montalto, Pecorile e in altri paesi. Riusciva, tenendo una bacchetta fra le mani, a percepire la presenza dell’acqua nel sottosuolo".

Corradini era anche un grande appassionato di moto e motori. Nel passato lavorò come camionista e a lungo come autista e mulettista in una fornace inizialmente con sede a Bibbiano, in seguito l’azienda venne trasferita a Quattro Castella.

Il 96enne era molto noto a Vezzano. Era una persona socievole e cordiale. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio e commozione. Il prossimo autunno avrebbe raggiunto l’importante traguardo del 70esimo anniversario di matrimonio con la moglie Zina. Nel 2013 i coniugi avevano già festeggiato le nozze di diamante.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio partendo alle 13.45 dalla casa funeraria della Croce Verde a Reggio, in cui è stata allestita la camera ardente per l’ultimo addio, per raggiungere il cimitero di Vezzano dove la salma del pensionato sarà tumulata. Corradini lascia la moglie Zina, il figlio Giuliano, la nuora Loredana, il nipote Daniele e il pronipote Mattia. La famiglia del defunto chiede non fiori, ma opere di bene.

Matteo Barca