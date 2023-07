Addio al re dei croissant È morto Cesare Vescovi maestro pasticciere del bar ’Tre Fontane’

La famiglia Vescovi e tutti i clienti più affezionati del bar pasticceria Tre Fontane (via Martiri della Bettola) hanno detto addio a Cesare Vescovi. Il titolare del noto locale, aperto nel 1990, è morto nella notte tra giovedì e ieri, all’età di 81 anni.

A darne annuncio è stata la famiglia, tramite gli account social del bar: "In memoria del mio caro papà Cesare, che ha speso 33 anni della sua vita in questa pasticceria, amando questo lavoro e considerando i clienti come amici", scrive il figlio Stefano pubblicando diverse foto del padre alle Tre Fontane (in alto a destra quella che li ritrae insieme). "Si è spento a Villa Verde, a pochi passi da qui, lasciando un grande vuoto nelle nostre vite", ha aggiunto nel commovente post pubblicato.

Tantissimi i commenti che ricordano la gentilezza e spontaneità del signor Vescovi, portando la memoria a quelle volte in cui entrando lo si trovava dietro il bancone, sempre col sorriso e pronto a servire i suoi clienti tra una battuta e un croissant.

Le Tre Fontane sono diventate negli anni un punto di riferimento per le colazioni e i momenti di pausa di tanti cittadini, complici le prelibatezze dell’offerta, come le pizzette dal gusto unico che sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica, ma anche il clima ‘in famiglia’ che si riesce a respirare ogni volta che si passa di lì oltre al profumo delle paste appena sfornate.

"Cesare è la persona che ha saputo accogliermi e aiutarmi – ricorda un ex dipendente –. Un uomo meraviglioso, pieno di ironia e bontà. Ricordo il periodo che ho lavorato con voi con tanto affetto e nostalgia".

Ringraziando tutti i clienti per la loro vicinanza, lo staff del bar pasticceria Tre Fontane ha comunicato che il locale resterà chiuso per lutto fino a mercoledì 26 compreso. Il funerale si terrà stamattina alle 11, presso la chiesa di Coviolo.

Giulia Beneventi