Addio al sarto Francesco Vincenzi. Storico dirigente Cna Val d’Enza

Addio allo storico sarto e dirigente Cna Francesco Vincenzi, venuto a mancare ieri all’età di 82 anni. Artigiano in pensione da oltre dieci anni, dirigente dell’area Cna Val d’Enza e, più recentemente, di Cna Pensionati, Vincenzi era molto conosciuto anche nel mondo del volontariato e nella comunità di Quattro Castella. "Originario della Calabria, è arrivato nel reggiano all’età di 15 anni – riferisce Cna in una nota –. È a Quattro Castella che s’insedia e, da sarto, negli anni ’70 apre un’attività artigianale nel settore dell’abbigliamento". Un laboratorio che Vincenzi ha sempre considerato "come la sua scuola", bottega d’arte sartoriale dove "ha ottenuto soddisfazioni arrivando a produrre campioni per importanti stilisti del Made in Italy".

Tra i numerosi incarichi che ha svolto nel mondo associativo, ha fatto parte della direzione provinciale ed è stato presidente dell’area Val d’Enza nei primi anni Duemila. Dopo essere andato in pensione, ha continuato ad essere partecipe e attivo nel sindacato Cna Pensionati.

"Francesco Vincenzi è stato un dirigente apprezzato da tutti in Cna per la voglia di fare che ha sempre dimostrato con l’obiettivo di valorizzare la creatività di un settore come quello della moda – lo ricorda il presidente provinciale Giorgio Lugli –. Alla moglie e alla figlia Maria Elena e a tutti i familiari giungano le condoglianze mie personali e di tutta la grande famiglia Cna". I funerali si svolgeranno nella giornata di lunedì.