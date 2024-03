Addio al sindacalista Vasconi. Questa mattina il funerale

Si svolge oggi il momento di saluto a Cesare Vasconi, 82 anni, a lungo sindacalista della Fiom Cgil reggiana e dello Spi-Cgil provinciale. Il decesso all’ospedale di Guastalla. Stamattina alle 9.30 i funerali alla camera mortuaria dello stesso ospedale con una benedizione e un ricordo degli amici. Cesare Vasconi era stato anche assessore alla scuola al Comune di Guastalla tra gli anni Ottanta e Novanta. Era stato inoltre grande appassionato di storia e ricerca, con studi sul Mutuo soccorso e sul movimento operaio nella Bassa Reggiana. Lascia la moglie Anna Scappi, la sorella Alda, il fratello Rubens. Anche la Cgil ha espresso cordoglio. L’ex sindacalista Marcello Stecco, assessore a Gualtieri, lo ricorda come "un sindacalista non solo stimato ma al quale veniva spontaneo voler bene e col quale era non solo utile ma anche piacevole dialogare". La figura di Vasconi è stata ricordata all’incontro sulla legalità a Brescello e all’assemblea sulla sanità al centro sociale di Guastalla. Offerte all’Hospice di Guastalla.