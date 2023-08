Addio al sorriso della ’Zuliani’

Vasto cordoglio ad Albinea per la notizia della morte di Agnese Beneventi. Aveva 83 anni. La donna era moglie di Ernesto (Nino) Zuliani, fondatore nel 1961 dell’impresa edile Zuliani, un’azienda di grande successo in provincia.

Agnese Beneventi era originaria di Carpineti e in giovane età si era trasferita ad Albinea. Nel passato era stata una protagonista nell’attività del marito, scomparso da oltre 40 anni.

"Mamma Agnese aveva lavorato nell’azienda come collaboratrice – dice il figlio Giovanni, ora titolare dell’impesa edile –. Seguiva in particolare la lavorazione del ferro in magazzino".

La famiglia Zuliani è molto nota ad Albinea e in tutta la nostra provincia.

La ‘Zuliani srl’ "si è specializzata fino a tutti gli anni ’70 in edilizia civile di pregio – sottolineano dall’impresa di Albinea –. In seguito ha ampliato le competenze e oggi è in grado di soddisfare tutti i processi dell’ambito edile sviluppando ricerche e progetti dall’ambito civile e industriale sino ai restauri e decorazioni di edifici storici".

Agnese Beneventi si è spenta ieri all’arcispedale Santa Maria Nuova.

L’83enne lascia i figli Giancarlo e Giovanni, le nuore Tatiana e Daniela, i nipoti, i pronipoti, il fratello, la sorella e gli altri parenti.

Molte le attestazioni di vicinanza arrivate alla famiglia che chiede non fiori, ma eventuali offerte a favore del comitato italiano per l’Unicef onlus (Iban IT55O0 501803200000000505010 e CC 745000).

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14 dalla casa funeraria della Croce Verde (via della Croce Verde 1 a Reggio) per raggiungere la chiesa della Pieve di Albinea Alta dove sarà celebrata la Messa funebre.

La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel cimitero locale.

Matteo Barca