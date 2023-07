Addio al sorriso di Bavutti, cuore della Rubierese

"Ohh, qui c’è un grande giocatore!". Sembra di sentirlo ancora il ‘Bavvu’, mentre ti salutava con una vigorosa pacca sulla spalla durante una delle mille partite viste al ‘Valeriani’. Perché per lui, Gianemore Bavutti solo all’anagrafe, al massimo Gianni, qualsiasi ragazzo fosse passato sotto le sue mani in oltre trent’anni di Rubierese era un piccolo gioiello.

Quella voce rassicurante ora non c’è più; il ‘Bavvu’ ha smesso di sorridere lunedì sera a 77 anni dopo che una malattia che si portava dietro da qualche tempo ha presentato il conto finale. Lo aveva infiacchito nel corpo; mai in quello spirito vivace che non aveva certo abbandonato. E non è un caso che si sia spento a casa, quasi addormentandosi sul divano, vicino ai suoi cari.

Bavutti è stato il simbolo del calcio dilettanti della Rubierese: allenatore, massaggiatore (spesso improvvisato, tanto bastava un po’ di ghiaccio), accompagnatore e poi alla guida dei pulmini facendo centinaia di chilometri per andare a prendere tutti i ragazzini delle giovanili.

Il ‘Bavvu’ era un buono, ma anche un vero educatore: guai a tardare più di tre minuti all’appuntamento; alla prima si era perdonati con rimprovero, alla seconda l’allenamento si raggiungeva a piedi o in bici. Risultato? Alla terza ci si muoveva 10 minuti prima: lezioni di vita che per un ragazzino delle medie rimanevano ben impresse.

Dicevamo della Rubierese, ma per Gianni era difficile fare una scala di priorità: c’era il Milan al pari del ‘suo’ Modena, con abbonamento al ‘Braglia’ anche negli ultimi anni. E c’era Lorenza Montanari, l’inseparabile compagna di viaggio con cui era sposato da 51 anni e alla quale ogni 19 febbraio, cascasse il mondo, dedicava uno dei suoi post social.

A lei, al figlio Christian, alla nuora Jessica e agli amati nipoti è andato il cordoglio del sindaco Emanuele Cavallaro, nel ricordare che "con te Gianni una delle cose più buone di Rubiera se ne va", così come la Rubierese: "Ricorderemo la tua innata simpatia e senso dell’umorismo, e soprattutto il prezioso lavoro svolto coi ragazzi in oltre 30 anni".

I funerali oggi alle 16 alla chiesa di San Faustino, ma come lo hanno ricordato i suoi compaesani, "andrai solo a organizzare il più bel torneo di calcio che gli angeli abbiano mai visto".

Stefano Chiossi