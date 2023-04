Addio al sostenitore della Beata Vergine della Porta

Le conseguenze di un improvviso malore, che lo aveva colpito nella sua abitazione, lo scorso fine settimana in centro a Guastalla, hanno provocato il decesso di Giorgio Storchi, storico assicuratore, a lungo attivo alla ex Ras. Aveva 98 anni. La sua vita era stata dedicata anche all’attività di volontariato, in particolare all’ex parrocchia della Beata Vergine della Porta.

Per molti anni aveva fatto parte del consiglio pastorale, collaborando anche per la realizzazione di restauri e interventi al santuario. Il figlio, l’architetto Stefano Storchi, vicesindaco e assessore a Brescello, è pure presidente del Comitato restauri del santuario di Guastalla. Ed eventuali offerte in memoria di Giorgio Storchi possono essere destinate al restauro della chiesa.

Inoltre, proprio per il forte legame tra Giorgio e il santuario, oggi alle 18 il rosario viene recitato nella chiesa di via Piave. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono domani, venerdì 7 aprile alle 9,45, partendo dall’ospedale di Guastalla per il duomo. Poi il feretro sarà trasferito per la cremazione. Oltre al figlio Stefano, lascia la moglie Gemma, la figlia Samuela, i nipoti e altri parenti.