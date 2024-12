Addio al veterinario e cacciatore. Roberto Galeotti

Dopo una lunga e sofferta malattia si è spento all’età di 69 anni il dottor Roberto Galeotti, veterinario di Carpineti molto noto e stimato in tutta la montagna.

Ha sempre esercitato la propria professione nei comuni della val d’Enza, esperto negli allevamenti zootecnici. Appassionato di calcio, amava assistere alle partite di calcio delle squadre della montagna, ambiente in cui era conosciuto. Provetto cacciatore, la sua passione era la caccia alla lepre, allevamento e addestramento cani, che portava con sé, anche in periodi di chiusura dell’attività venatoria.

I cacciatori lo ricordano come una persona mite e pronta a rispondere alle loro domande sanitarie riguardante i loro animali. Lascia il figlio Stefano, le zie Carla, Laura e Anna, cugini, parenti ed amici tutti. I funerali domani partendo dalle 9,30 dall’obitorio di Castelnovo Monti, per la chiesa di Carpineti alle 10 per la messa.

s.b.