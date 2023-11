Addio al volontario Aldo Rabacchi

Un’altra colonna del volontariato che se ne va. Un intero paese in lutto che piange Aldo Rabacchi. Una grave malattia lo ha stroncato all’età di 75 anni. Stamattina i funerali partendo alle 10 dalle camere ardenti dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, per giungere alla chiesa di Sologno, dove alle 10.30 sarà celebrata la messa. Al termine, il feretro proseguirà per il cimitero locale per la tumulazione. La famiglia – le sorelle Bruna e Rina con Giampiero, i nipoti Lorenzo, Rosanna, Gianluca e Pamela, parenti ed amici – preferisce offerte alla croce verde o destinate alla ricerca sul cancro anziché i fiori.

Con la morte di Aldo Rabacchi la comunità di Villa Minozzo è in lutto per la perdita di una persona molto disponibile e attiva nel volontariato, soprattutto nella croce verde. Era molto stimato e conosciuto in tutta la montagna anche per il suo lavoro di rappresentante di articoli da ferramenta, persona onesta e impegnata che, non avendo una famiglia propria, dedicava molto del suo tempo agli altri.

Infatti da pensionato Rabacchi era molto attivo nella croce verde villaminozzese, per 15 anni ha prestato la sua opera di volontario facendo anche 23 turni la settimana. Mai stanco, era anche una guida per i giovani volontari, passava giornate intere nella sede del sodalizio che considerava la sua seconda casa. Tra maggio e giugno d quest’anno il volontario Rabacchi ha cominciato a rallentare ha cominciato a rallentare perché non si sentiva tanto bene, poi il male ha avuto rapidamente il sopravento e Aldo, tristemente, ha comunicato il ritiro dal servizio.

Addolorato il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, nonché presidente della Pubblica Assistenza, mentre esprime profondo cordoglio anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, aggiunge: "Oggi salutiamo il nostro caro Aldo, volontario per diversi anni fino al giugno scorso nella nostra pubblica assistenza, tutti i volontari, oggi saranno presenti in delegazione al funerale, ringraziano l’amico Aldo per la sua preziosa collaborazione e porgono condoglianze ai familiari".

Settimo Baisi