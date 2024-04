Addio al volontario ’Beppe’ Torelli: "Era sempre gentile e col sorriso"

Ha suscitato grande cordoglio a Scandiano e Fellegara la notizia della morte di Giuseppe ‘Beppe’ Torelli. Il decesso è avvenuto all’età di 81 anni nella sua abitazione di Scandiano. Torelli era originario di Fellegara, la frazione che ha sempre continuato a frequentare e in particolare è stato tra i fondatori del circolo di Fellegara.

"Ciao Beppe – si legge in un ricordo social del ‘Centro sportivo nuova Fellegara’ –. Grazie per tutto quello che hai fatto al circolo. Un fondatore, un lavoratore instancabile, un amico che amava stare in compagnia e dire sempre la sua. Una grande persona".

Torelli nel passato era stato socio di un’impresa edile scandianese operando come capocantiere. Era molto stimato per il suo impegno di volontario durante le feste e iniziative al circolo tra cui la sagra della Madonna della Neve di Fellegara.

"Beppe – dice l’amico Marcello Gallingani, consigliere comunale – era sempre gentile, propositivo, con il sorriso e si prestava per gli altri. Ogni anno collaborava per la sagra e per altri eventi del circolo di cui è stato un fondatore. Beppe cercava di ‘spegnere’ ogni discussione: era una persona buona".

Lascia la figlia Simona, il genero Francesco, i nipoti Andrea, Martina e Gabriele, le sorelle Loredana e Loretta, i cognati, le cognate e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi partendo in auto alle 14.30 dalla casa del defunto in via Leopardi a Scandiano per la chiesa parrocchiale del centro. La salma sarà poi accompagnata nel cimitero di Scandiano. La famiglia del defunto chiede non fiori, ma opere di bene e ha inoltre espresso gratitudine al medico curante Simone Neri nonché il servizio infermieristico domiciliare per l’assistenza premurosa e le attente cure prestate a Giuseppe.

Matteo Barca