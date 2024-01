Addio al volontario Bruno Conconi

Addio a Bruno Conconi, memoria storica di Paullo. Aveva 90 anni. Conconi è deceduto improvvisamente mercoledì sera a causa di un infarto nella sua abitazione di Paullo. Il pensionato si è sentito male ed è stata prontamente attivata la centrale operativa del 118 che ha attivato i mezzi d’emergenza inviando sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Casina e il personale dell’automedica. I famigliari, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, hanno praticato le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare. Bruno era molto noto e stimato. In giovane età lavorò come contadino assieme ai genitori e dagli anni ’60 fino al 1993 operò come commesso-bancario al Banco San Geminiano e San Prospero di Reggio. Conconi è stato un esponente della Democrazia Cristiana e ha ricoperto anche l’incarico di consigliere comunale di Casina durante la legislatura del sindaco Cristofori. Conconi, assieme alla moglie Edmea Ferrari, ha sempre frequentato la parrocchia di Paullo partecipando alla messa nella millenaria pieve. È stato assiduamente attivo come volontario nella comunità parrocchiale collaborando nelle iniziative e nelle necessità, dimostrando attenzione e vicinanza con i sacerdoti e i tanti amici. Bruno è stato pure il campanaro: con la sua famiglia viveva proprio nelle vicinanze della chiesa. "Papà era la memoria storica di Paullo – dice la figlia, Silvia –. Conosceva tutti e ricordava gli avvenimenti e la storia della nostra frazione. Era pure un norcino e preparava salami e ciccioli. Mercoledì, prima del malore, aveva proprio finito di fare i salami". Conconi lascia la moglie, i figli Roberto (titolare dell’attività artigianale ‘I taglieri del bacco’), Roberta (impiegata al forno di Marola), Silvia (insegnante alla scuola dell’infanzia paritaria di Vezzano) ed Elisa (presidente Fondazione Villa Maria di Casina che gestisce la casa di riposo), il genero, la sorella Enoe, i cognati, le cognate, nipoti e pronipoti. I funerali si svolgeranno domani partendo alle 9 dalla casa del defunto per la vicina chiesa e, terminata la funzione religiosa, la salma sarà poi accompagnata nel locale cimitero. Questa sera, alle 20, nell’abitazione sarà recitato il rosario in suffragio di Bruno. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai famigliari. Bruno Conconi e la moglie Edmea nel 2022 avevano celebrato il 60esimo anniversario di matrimonio. Si erano sposati a La Vecchia il 28 aprile del 1962. A celebrare il matrimonio furono i due parroci don Franco Casotti (La Vecchia) e don Emilio Manfredi (Paullo).

Matteo Barca