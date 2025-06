Addio al volontario Paolo Giacobazzi

Il mondo del volontariato e dell’ambiente piange la scomparsa di Paolo Giacobazzi, a lungo guardia giurata ecologica volontaria del gruppo Ggev reggiano, attivo in particolare nella Pianura, nel distretto di Correggio. Aveva 72 anni ed è stato vinto da una breve malattia. "Tutti noi lo ricordiamo – hanno detto come una persona disponibile ad aiutare i colleghi nelle molte pratiche di segreteria. Sempre presente ai consigli direttivi, ma anche attivo nella vigilanza della pesca e della caccia. Era ben noto in alcuni Comuni della Pianura Reggiana, dove presidiava il territorio per tutelare l’ambiente in coppia con diversi colleghi. Era una persona carica di energia. Con lui abbiamo condiviso non solo riunioni ma piantumazioni, pulizie e progetti. Insieme a lui abbiamo trascorso in modo sereno oltre quindici anni di volontariato in giro nella provincia di Reggio e non solo", hanno dichiarato ieri i colleghi delle Ggev, al momento dell’ultimo saluto. Il funerale, affidato all’agenzia Bonini, si è svolto in forma privata e molto semplice, alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla. Poi il feretro è stato trasferito a Mantova per la cremazione.

Le ceneri, per volontà di Paolo, saranno poi sparse in un’area di pregio ambientale, nella Bassa, a cui Giacobazzi era molto legato. Abitava a Fabbrico. Lascia la moglie, due figli, nipoti e altri parenti. In passato aveva lavorato come autotrasportatore e guardia giurata. Era impegnato come volontario in parrocchia e perfino nel servizio Pedibus scolastico del paese.

Antonio Lecci