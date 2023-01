Addio all’86enne Marcheselli, protagonista per oltre trent’anni del volontariato

In lutto il volontariato della Bassa Reggiana per la scomparsa di Cesare Marcheselli (foto), deceduto a 86 anni di età. Originario della Bassa Mantovana, aveva vissuto a lungo a Poviglio, evidenziandosi per altruismo, disponibilità, per la gentilezza, sempre pronto ad aiutare le persone.

Aveva contribuito a numerose operazioni di beneficenza e solidarietà, contribuendo a raccolte di fondi per Telethon, Unicef, Airc e altro ancora, fino all’impegno per la locale Croce azzuzza, associazione a cui era stato fortemente legato, tanto da essere stato uno dei primi volontari alla fondazione, nel 1981. Era stato pure premiato con una targa di riconoscimento che gli era stata consegnata nel 2011 per i trent’anni di volontariato "ricchi di solidarietà, umanità e impegno, dono prezioso per tutta la comunità".

Cesare Marcheselli, a lungo dipendente dell’ex Sip, lascia la moglie Graziella Maistrello, i fratelli Bruno e Palmiro, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, si svolgono stamattina alle 9,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale di Poviglio. Poi il feretro sarà trasferito in attesa della cremazione.