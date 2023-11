Addio alla 45enne. Marzia Borgonovi. Domani il funerale

È stata trovata priva di vita, stroncata da un malore improvviso nella sua abitazione in viale Respighi a Reggiolo. Marzia Borgonovi (foto) aveva 45 anni. Ieri mattina alle 8 è scattato l’allarme quando dall’abitazione non arrivavano risposte. Si è temuto il peggio. Recuperate le chiavi, si è entrati nell’appartamento, dove la donna era già deceduta, forse dalla notte. Inutile l’intervento del personale dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’automedica della Bassa. Marzia aveva da tempo gravi problemi di salute. Era assistita dai servizi sociali.

Nonostante le sue condizioni generali di non totale autosufficienza, era impegnata nelle attività sociali: nel gruppo Sap (il Servizio di aiuto alla persona), anni fa era stata pure segnapunti in palestra per partite di basket e di pallavolo, oltre che impegnata in progetti teatrali di valenza sociale realizzati a Reggiolo. La si vedeva spesso in giro in paese, sostenuta dal suo carrellino. La notizia della sua scomparsa ha destato vasto cordoglio tra le tante persone che la conoscevano. I funerali si svolgono domani, giovedì, alle 14,30 nella chiesa di Reggiolo.