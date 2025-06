Addio alla 71enne Mattea Gialdini: "Un onore averti come esempio"

Profondo cordoglio a Gualtieri e nella Bassa per la scomparsa di Mattea Gialdini, 71 anni, vinta da una malattia. Era stata in carica come assessore alla cultura in paese, nella passata consiliatura, a fianco dell’ex sindaco Renzo Bergamini.

Anche la consigliera Cristina Reda esprime il suo dolore: "Ti ricorderemo per l’impegno che hai profuso in tanti temi sociali, dalla tutela delle donne e i più deboli fino all’Anpi. Anche come assessore hai sempre coinvolto tutti, ti sei spesa in ogni occasione con grinta, entusiasmo e passione. Una donna decisa, all’avanguardia, sempre pronta al dialogo. È stato un onore conoscerti, collaborare e averti da esempio".

La donna lascia il marito Diego Rosa (anche lui assessore comunale anni fa), i figli Alioscia e Alice, il fratello Ianos, la madre Nives, i nipoti e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domattina alle 9,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale civile di Guastalla per la chiesa di Sant’Andrea a Guatieri e il cimitero locale. Eventuali offerte possono essere destinate a favore dell’Hospice di Guastalla.